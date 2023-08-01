Банк Уралсиб в Омске принял участие в выставке «АгроОмск-2023»

С 24 по 30 июля 2023 г. в Омске в парке «На Королева» прошла XIX Сибирская агротехническая выставка-ярмарка «АгроОмск-2023». Организаторами выставки-ярмарки выступили Минсельхоз Омской области и Агентство развития и инвестиций региона.

Участниками «АгроОмск-2023» стали более 300 компаний и предпринимателей. Компании-производители смогли продемонстрировать сельскохозяйственную технику, запчасти, оборудование для предприятий агропромышленного комплекса. Свои продукты и услуги представили малые и средние предприниматели, занятые в области пищевой и перерабатывающей промышленности, овощеводства, садоводства и пчеловодства, а также финансовые институты.

Банк Уралсиб оборудовал свою локацию для встречи гостей на выставке-ярмарке «АгроОмск-2023». Сотрудники банка рассказывали посетителям об особенностях овердрафта и лизинга, работе в рамках кредитной программы «Бизнес-Фермер»*, консультировали по вопросам эквайринга. Посетители смогли получить ответы на вопросы о программах кредитования и специальных акциях Уралсиба. В ходе работы форума банком были достигнуты договоренности с десятками компаний о расчетно-кассовом обслуживании и кредитовании.

Все потенциальные клиенты получили приглашение в Центр развития клиентов малого бизнеса Банка Уралсиб в Омске**, где они смогут получить весь спектр услуг и продуктов, включая премиальное обслуживания клиентов МБ.

«Мы впервые приняли участие в масштабном агропромышленном форуме Омска, это позволило рассказать большому количеству потенциальных клиентов о возможностях Банка Уралсиб, представить продукты, услуги и сервисы, познакомиться с большим количеством организаций агропромышленного сектора, руководителями компаний и предпринимателями. Я убежден, что мы можем быть полезны не только аграриям. Сегодня мы предлагаем конкурентоспособные услуги представителям самых разных отраслей, выстраиваем с предприятиями взаимовыгодные отношения», – отметил территориальный директор Омской территориальной дирекции ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Игорь Безель.

«Бизнес-Фермер»* - кредитный продукт на цели финансирования оборотного капитала/осуществления текущих расходов, предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям или организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющими производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, или относиться к малым формам хозяйствования. Минимальная сумма кредита – 1 000 000 (один миллион) рублей, максимальная сумма кредита- 100 000 000 (сто миллионов) рублей. Срок кредитования -12 месяцев. Процентная ставка – 5% годовых. Подробнее о продукте можно узнать на сайте uralsib.ru.

** Центр развития клиентов малого бизнеса Банка Уралсиб в Омске находится по адресу: ул. Богдана Хмельницкого 283.