Президент поручил разработать программу развития круизного туризма на Байкале

Программа будет предусматривать совершенствование речных портов и причалов и обеспечение соблюдения экологических требований. Правительству страны необходимо представить доклад президенту России Владимиру Путину до 15 октября.

Фото с сайта правительства Иркутской области

«Тема развития пассажирского судоходства и круизного туризма на Байкале является очень актуальной для Иркутской области. Наш регион ежегодно посещает более 1,7 млн туристов. Летом фиксируется практически полная загрузка всех пассажирских судов, что говорит о востребованности этого вида отдыха у туристов. На Байкале множество интересных маршрутов. При этом, причальная и береговая инфраструктура оставляют желать лучшего. Мы надеемся, что поручение президента Владимира Путина позволит найти способы решения проблемы. Со своей стороны, я дал поручение правительству Иркутской области подготовить предложения для программы развития круизного туризма и пассажирского судоходства на Байкале», – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В Иркутской области в акватории озера Байкал находятся 32 причала. Значительная часть из них не может принимать большие суда.

Центральный причал в популярном туристическом месте – поселке Листвянка – запрещен к эксплуатации в связи с аварийным состоянием. Причал «Рогатка», с которого осуществляются рейсы паромной переправы в порт Байкал, находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Накануне с их состоянием ознакомился помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин.

Напомним, что на озере Байкал сейчас строятся пассажирские катамараны на 148 мест, растет туристический поток, развивается круизный туризм. Период навигации на Байкале составляет 163 дня. Объем пассажирских перевозок водным транспортом составляет около 500 тыс. пассажиров в год. Лицензии на перевозку пассажиров водным транспортом имеют около 70 компаний, которые работают с туроператорами по организации водных круизов.