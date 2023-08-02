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«Байкальский саммит – полезная площадка для взаимодействия всех участников рынка»

Интерес к Байкальскому саммиту РГУД проявляют все больше участников – это и девелоперы, и застройщики, и банки, а также страховщики, институты развития, региональные и федеральные власти. Представитель компании «Ингосстрах» Сергей Соколов поделился мнением о мероприятии:

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– Ингосстрах – крупный федеральный страховщик, который предлагает страхование строительно-монтажных рисков, поэтому компания активно позиционируется на профессиональных площадках, работающих с коммерческой, промышленной недвижимостью. Байкальский саммит позволяет в полной мере реализовать наши амбиции, предложить продукты, услышать новые тренды и понять, куда двигаться дальше. Взаимодействие на данной площадке очень интересно и полезно всем участникам.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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IX Байкальский саммит РГУД-2023
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