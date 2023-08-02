8% компаний из Иркутской области прописали запрет на домогательства в корпоративной политике

Служба исследований hh.ru выяснила, как часто приходилось сталкиваться соискателям из Иркутской области с харассментом на работе, и какие меры принимают компании для предотвращения подобных случаев.

Опрос Службы исследований hh.ru показал, что с сексуальными домогательствами на текущем или последнем месте работы лично сталкивались 18% жителей Сибирского ФО, в том числе из Иркутской области (в целом по России положительный ответ дали 24% респондентов). Чаще всего с харассментом сталкивают юристы и маркетологи. При этом еще 36% респондентов из Сибири рассказали, что знают о случаях сексуальных домогательств в отношении своих коллег на текущем или последнем месте работы (в целом по России – 33%). Обычно это проявлялось как неприличные высказывания или оскорбления, нежелательные прикосновения, а также принуждение к интимной близости.

88% соискателей из Сибирского федерального округа сообщили, что никогда лично не сталкивались с харассментом на работе (в целом по РФ – 81%). Меры для предотвращения или расследования случаев домогательств в большинстве компаний отсутствуют либо не афишируются – во всяком случае, 68% жителей Сибири не знают о такой практике со стороны работодателя.

Однако, ряд компаний занимаются этой проблемой, и 8% опрошенных соискателей из региона сообщили, что у работодателя прописан запрет на домогательства во внутренних регламентах, 5% – что проводится регулярное обучение сотрудников корпоративной этике, 3% – что существует регламент сообщения о случаях домогательств, и еще столько же признались, что у них на работе существует специальная комиссия по расследованию таких случаев. Также по 1% опрошенных рассказали, что есть механизмы защиты сотрудников, которые сообщили о домогательствах и фонд для выплаты компенсаций сотрудникам, пострадавшим от домогательств на рабочем месте.