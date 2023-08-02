ДОМ.РФ выставил на продажу объект незавершенного строительства в Ангарске

На аукцион ДОМ.РФ выставлен имущественный комплекс в Ангарске (Иркутская область). В составе лота — участок 0,5 га и объект незавершённого строительства площадью 2 тыс. кв. м. Недвижимость подойдёт для коммерческого использования, говорится в сообщении ДОМ.РФ.

Комплекс расположен по адресу: микрорайон 7а, д. 11. Он находится в жилом районе на окраине города внутри небольшого лесопарка. Рядом проходят крупные магистрали — улица Чайковского и Ангарский проспект. В непосредственном окружении — среднеэтажные жилые дома и здание Ангарского технического университета. В пешей доступности несколько остановок общественного транспорта.

Заявки на участие в торгах принимаются до 18 сентября. Аукцион состоится 22 сентября. Начальная цена лота — 10,39 млн рублей.