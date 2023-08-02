Китайские грузовики подорожают из-за нового утильсбора

С 1 августа ставка утильсбора на седельные тягачи массой от 12 до 20 тонн увеличилась в 1,7 раз. Это приведет к росту стоимости китайских грузовиков, спрос на которые продолжает увеличиваться на фоне дефицита тягачей в России. В результате компании столкнутся с дальнейшим увеличением себестоимости перевозок, которая в январе-июне выросла на 35% год к году, предупреждает генеральный директор «Авто-ПЭК» Дмитрий Иевлев.

В прошлом году средняя стоимость китайского тягача с учетом утильсбора, таможенной пошлины и НДС составляла 10-12 млн руб. С 1 августа ставка утильсбора вырастет в 1,7 раз – с 1,02 млн до 1,7 млн руб.

Стоимость седельного тягача массой от 12 до 20 тонн возрастом от 0 до 3 лет увеличится в среднем на 7%, до 10,7-12,7 млн руб.

«Это приведет к дальнейшему росту себестоимости перевозки, которая и так увеличилась на 35% в первом полугодии 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за роста расходов на зарплаты сотрудников, техобслуживание и запчасти, закупку техники», – отметил Дмитрий Иевлев, генеральный директор «Авто-ПЭК».

Он подчеркнул, что в России уже третий год усиливается дефицит магистральных тягачей. После ухода «европейской семерки», главный отечественный производитель грузовой техники, ПАО «КамАЗ» за год сделал то, что казалось невозможным: не только достиг степени локализации 80%, но и существенно нарастил объемы производства. Однако пока главный отечественный производитель грузовиков не может в полной мере удовлетворить потребности перевозчиков.