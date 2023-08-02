Названы победили конкурса новостроек ТОП ЖК из Иркутской области

Награды вручили представителям компаний во время 53-й конференции «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы», которая состоялась в Иркутске.

Дипломы на 1-е, 2-е и 3-е места по объему ввода жилья в Иркутской области в 2022 году получили компании «Новый город», «ДомСтрой» и «Востсибстрой».

В номинации «Лучший ЖК в Иркутской области» отмечены компании «ГрандСтрой», «Восток-Центр Иркутск», «Атлант» и «Зет Хаус».

Компания-застройщик «Мечта» награждена за лучший ЖК в Сибирском федеральном округе в номинации «Среднеэтажное строительство».

Компания «Новиград» стала финалистом в номинации «Лучший ЖК-новостройка в РФ, малоэтажные дома».