АТБ предложил кредит «#Ставок.нет!» под 0%

Азиатско-Тихоокеанский банк запустил новый кредит наличными «#Ставок.нет!». Теперь клиентам не нужно платить проценты по кредиту.

– «#Ставок.нет!» доступен на сумму от 30 до 150 тысяч рублей сроком на 10 месяцев с минимальным пакетом документов. Заключать договор страхования не требуется, – гвоорится в сообщении банка.

При оформлении кредита нужно оплатить единоразовую комиссию в размере 10% от полученной суммы, и затем равными долями в течение 10 месяцев возвращать банку кредит. При этом проценты не начисляются.