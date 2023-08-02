АТБ сообщил о прекращении работы мобильного приложения АТБ Мобайл через месяц

Приложение АТБ Мобайл завершит свою работу 31 августа.

– Предлагаем установить новое приложение АТБ банк, которое имеет улучшенный интуитивно понятный интерфейс, работает быстрее и безопаснее предыдущего сервиса, – говорится в сообщении банка.

Первая авторизация в приложении АТБ банк доступна с помощью основного мобильного номера телефона и дополнительного реквизита: номера карты или номера счёта.

Оплачивать покупки и услуги можно через систему быстрых платежей по QR-коду.

В подробной информации по карте в приложении доступны данные по полному номеру карты, срок её действия и CVV код.

Держатели карт АТБ 2.0 смогут оценить обновленную программу лояльности «АТБ Клуб» с историей начисления баллов, а также возможностью самостоятельной замены любимой категории для повышенного кэшбэка.

Приложение АТБ банк регулярно обновляется, предлагая новые возможности для пользователей.

Скачать приложение АТБ банк можно по ссылке.