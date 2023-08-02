В Альфа-Банке открыли первый номинальный счет для финансовой платформы «Ванта»

Финансовые платформы становятся все более популярными среди пользователей, предоставляя возможность пользоваться финансовыми услугами финансовых организаций в онлайн-режиме. Но для обеспечения безопасности и эффективного управления деньгами бенефициаров и контрагентов платформы обязаны работать через номинальные счета согласно требованиям Федерального закона № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» от 20 июня 2020 года». «Ванта» выбрала Альфа-Банк в качестве партнера для открытия номинального счета.

Номинальный счет — это специальный счет, открытый владельцу — оператору финансовой платформы в кредитной организации, соответствующей требованиям законодательства. Он предназначен для совершения определенных операций с денежными средствами, принадлежащих бенефициарам — потребителям финансовых услуг. Такой счет в Альфа-Банке позволит пользователям платформы получить доступ к широкому спектру финансовых услуг, а также обеспечит безопасность и надежность финансовых сделок. Подать онлайн-заявку на открытие номинального счета в интернет-банке Альфа-Бизнес.

«Открытие номинального счета в Альфа-Банке позволит обеспечить дополнительную безопасность и эффективность финансовых сделок для пользователей платформы. Банк гарантирует надежное хранение и управление деньгами, а также обеспечивает соблюдение всех требований законодательства», — подчеркнула руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева.

Финансовая платформа «Ванта» — это электронная площадка, предоставляющая возможность сравнивать и приобретать финансовые услуги от различных финансовых организаций в одном окне.