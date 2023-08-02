АТБ начал выпуск карт UnionPay для корпоративных клиентов

Читайте также:
Азиатско-Тихоокеанский банк начал выпуск корпоративных карт в рублях международной платежной системы UnionPay. Оформить карту может представитель юридического лица или индивидуальный предприниматель. Количество карт, выпускаемых к одному счету, не ограничено.
Карта позволяет совершать покупки в иностранных интернет-магазинах, получать наличные средства в валюте страны пребывания. Также ее можно использовать на территории России и за границей в более чем 150 странах мира. Список доступных стран размещен на сайте UnionPay.
АТБ предлагает тарифы по снятию наличных от 1,6%, а также кэшбэк в размере 1% на все бизнес-расходы. Лимиты по снятию наличных: до 500 000 рублей в сутки, до 5 000 000 рублей в месяц.
Плата за выпуск карты не взимается. Годовое обслуживание составляет 4000 рублей.