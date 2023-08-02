Новую технику обкатывают на БрАЗе

Новая партия технологических машин прибыла на Братский алюминиевый завод. Дизельный транспорт предназначен для перетяжки анодных рам, раздачи глинозема, загрузки анодной массы, прорезки периферии анода, уборки помещений от пыли и других производственных операций.

От своих предшественниц новые машины отличаются по всем показателям – габаритам, производительности, экологичности и комфорту. Неизменным остается только цвет кузова – ярко-желтый.

– Здесь сделано все максимально для удобства оператора. Здесь и климат-контроль, и камера с двух сторон – спереди, сзади. То есть все слепые зоны, которые ты не видишь, все перекрываются камерами, – рассказывает электролизник-машинист Алексей Сучков. – Также установлен джойстик для удобства и различные датчики, чтобы оператор, не выходя из кабины контролировал весь процесс работы. Эргономика этой кабины прекрасна, мне здесь максимально комфортно.

Замена парка обрабатывающей техники – составляющая комплексной программы модернизации, которая началась на БрАЗе боле 15 лет назад по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаски. Цель – не только сделать процесс производства алюминия более экологичным, но и вывести людей из сложных условий. Технологические машины разработаны инженерами компании в рамках проекта ПРОМ, произведены в Красноярске.

– На данный момент в рамках программы на завод поступило 108 единиц новых машин, выведено из эксплуатации 167. То есть, новые машины более производительные, по некоторым видам одна новая машина заменяет две старых, – говорит начальник участка ТО электролизного производства БрАЗа Алексей Дубнов. – В этом году мы получаем 12 машин, в следующие два – еще 28. Все машины основного производства будут заменены новыми.

Технологическая обработка электролизеров во многих корпусах также механизирована, ее выполняют погрузчики со специальным навесным оборудованием. Снятие пены, отжим корки электролита, чистка фланцевых листов и прочие операции раньше делались вручную. Сейчас на заводе более сотни таких тружеников на колесах. В будущем году поступит еще 64.

– Внедрение новой техники направлено на экологию в том числе, а самое главное – они безопасны для наших операторов, которые обслуживают электролизёры, завозят сырье и делают все технологические операции на электролизных ваннах, – комментирует управляющий директор Братского алюминиевого завода Евгений Зенкин. – Несмотря на то, что мы начали активную фазу строительства нового завода, мы не останавливаем все наши программы. В рамках программ «Чистый воздух» и техперевооружения новая техника поступает на завод.

Подготовка площадки под новые корпуса электролиза началась на БрАЗе два месяца назад. Результатом кардинальной перестройки завода станет перевод большей части производства на технологию предварительно обожженного анода. На новых мощностях будет полностью ликвидирован выброс бенз(а)пирена, объемы выбросов фтора снизятся в 10 раз.

После запуска нового, высокотехнологичного производства более половины нынешних корпусов электролиза БрАЗа демонтируют. Оставшиеся будут полностью модернизированы в рамках проекта «Чистый воздух».