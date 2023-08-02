Новости

Загрязнение Байкала микропластиком изучает молодой ученый ИГУ

Софья Бирицкая вместе со своими коллегами из НИИ биологии ИГУ активно популяризирует процессы изучения загрязнения Байкала этими частицами. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

Научная группа НИИ биологии ИГУ занимается этой проблемой несколько лет – исследования направлены на составление полной картины состояния озера Байкал и подверженности его экосистемы влиянию загрязнения микропластиком.

Молодые ученые берут пробы байкальской воды, проводят их лабораторные исследования, изучают взаимодействие микропластика с живыми обитателями Байкала. На сегодняшний день им известно, что концентрация частиц микропластика в разных участках Байкала неодинакова, непостоянна и меняется в зависимости от ветровой деятельности.

По результатам исследований ученых ИГУ опубликованы статьи в научных журналах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

IX Байкальский саммит РГУД-2023
В сердце города. Проекты Эн+ на Цесовской набережной представили участникам IX Байкальского саммита РГУД
«У победы много родителей, только поражение – сирота». Эксперт РГУД – о рисках проекта «Знаменское предместье» в Иркутске
«Знаменское предместье – это и есть настоящий центр Иркутска». Архитектор Игорь Козак – о перспективах проекта
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес