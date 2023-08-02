Загрязнение Байкала микропластиком изучает молодой ученый ИГУ

Софья Бирицкая вместе со своими коллегами из НИИ биологии ИГУ активно популяризирует процессы изучения загрязнения Байкала этими частицами. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

Научная группа НИИ биологии ИГУ занимается этой проблемой несколько лет – исследования направлены на составление полной картины состояния озера Байкал и подверженности его экосистемы влиянию загрязнения микропластиком.

Молодые ученые берут пробы байкальской воды, проводят их лабораторные исследования, изучают взаимодействие микропластика с живыми обитателями Байкала. На сегодняшний день им известно, что концентрация частиц микропластика в разных участках Байкала неодинакова, непостоянна и меняется в зависимости от ветровой деятельности.

По результатам исследований ученых ИГУ опубликованы статьи в научных журналах.