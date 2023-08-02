Дальневосточный банк – в лидерах по кредитованию физлиц

По итогам первого полугодия 2023 Дальневосточный банк стал 55 из крупнейших банков Российской Федерации по объему кредитов физлиц, сообщает сервис Brobank.ru. Рейтинг был составлен на основании отчетности кредитных организаций. Во внимание принимались остатки средств на счетах первого порядка, дополнительно была учтена качественная задолженность населения.

Также Дальневосточный банк вошёл в список структур с максимальным приростом портфеля за июнь, существенно улучшив занимаемую позицию в основном рейтинге относительно 1 июня 2023 года.

«Мы всегда уделяем внимание разнообразию наших клиентских продуктов, подвижности их опций, возможности собрать свой «конструктор» из подходящих клиенту предложений. Нас можно назвать универсальным банком, который подойдёт любому потребителю и сможет подобрать ключ к его потребности», - подчеркнула Ольга Шевченко, начальник кредитного департамента АО «Дальневосточный банк».