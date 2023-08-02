Инго Экосистема – лучшая кобрендинговая программа лояльности 2023 года

В рамках юбилейного X ежегодного Loyalty Marketing Summit подведены итоги премии Loyalty Awards Russia – 2023. В числе победителей – проект Инго Экосистема компании «Ингосстрах», флагманским сервисом которой является программа лояльности «Ингосстрах Бонус» Ингосстрах Банка. Второй год подряд решение в области лояльности Группы компаний «Ингосстрах» получает высокую оценку жюри конкурса.



Loyalty Awards проводится в России с 2014 года, позволяет задавать стандарты и выявлять лучших в сфере маркетинга лояльности, CRM и управления клиентским опытом. Организатором Премии в России выступает Ассоциация маркетинговых технологий #RuMarTech. В этом году на конкурс было подано 214 проектов от 101 компании.



Программа «Ингосстрах Бонус» стартовала в сентябре 2020 года, а в 2023 была интегрирована в Инго Экосистему. При этом банковские карты «Ингосстрах Бонус» стали флагманским продуктом для входа в экосистему и основным инструментом для максимально полной реализации преимуществ и выгод.