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Инго Экосистема – лучшая кобрендинговая программа лояльности 2023 года

В рамках юбилейного X ежегодного Loyalty Marketing Summit подведены итоги премии Loyalty Awards Russia – 2023. В числе победителей – проект Инго Экосистема компании «Ингосстрах», флагманским сервисом которой является программа лояльности «Ингосстрах Бонус» Ингосстрах Банка. Второй год подряд решение в области лояльности Группы компаний «Ингосстрах» получает высокую оценку жюри конкурса.

Loyalty Awards проводится в России с 2014 года, позволяет задавать стандарты и выявлять лучших в сфере маркетинга лояльности, CRM и управления клиентским опытом. Организатором Премии в России выступает Ассоциация маркетинговых технологий #RuMarTech. В этом году на конкурс было подано 214 проектов от 101 компании.

Программа «Ингосстрах Бонус» стартовала в сентябре 2020 года, а в 2023 была интегрирована в Инго Экосистему. При этом банковские карты «Ингосстрах Бонус» стали флагманским продуктом для входа в экосистему и основным инструментом для максимально полной реализации преимуществ и выгод.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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