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Примсоцбанк: Расплачивайтесь кредитной картой банка и получайте кэшбэк 5%

В рамках акции «Горячий август» держатели всех кредитных карт Примсоцбанка могут получить кэшбэк 5%.
Для этого необходимо с 01.08 по 10.08.2023 оплачивать товары и услуги в категориях:

  • Кинотеатры;
  • Боулинг;
  • Бильярдные;
  • Парки развлечений, цирки;
  • Музыкальные инструменты и сопутствующие товары;
  • Супермаркеты, универсамы;
  • Оптово-розничные магазины (склады), гипермаркеты, маркетплейсы;
  • Рестораны, кафе и прочие предприятия общественного питания.

Кэшбэк начисляется по операциям, проведенным в период с 01.08.2023 по 10.08.2023 включительно.

Кэшбэк будет зачислен до 31.08.2023 года.

Начисление происходит за покупки в категориях кодов MCC, где MCC - это код, по которому определяется, что операция прошла в том или ином типе торговой точки, увидеть его можно в чеке операции в интернет-банке. Коды МСС, за которые начисляется кэшбэк: 7832, 7933, 7932, 7996, 5733, 5411, 5300, 5812.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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