Примсоцбанк: Расплачивайтесь кредитной картой банка и получайте кэшбэк 5%

В рамках акции «Горячий август» держатели всех кредитных карт Примсоцбанка могут получить кэшбэк 5%.

Для этого необходимо с 01.08 по 10.08.2023 оплачивать товары и услуги в категориях:

Кинотеатры;

Боулинг;

Бильярдные;

Парки развлечений, цирки;

Музыкальные инструменты и сопутствующие товары;

Супермаркеты, универсамы;

Оптово-розничные магазины (склады), гипермаркеты, маркетплейсы;

Рестораны, кафе и прочие предприятия общественного питания.

Кэшбэк начисляется по операциям, проведенным в период с 01.08.2023 по 10.08.2023 включительно.

Кэшбэк будет зачислен до 31.08.2023 года.

Начисление происходит за покупки в категориях кодов MCC, где MCC - это код, по которому определяется, что операция прошла в том или ином типе торговой точки, увидеть его можно в чеке операции в интернет-банке. Коды МСС, за которые начисляется кэшбэк: 7832, 7933, 7932, 7996, 5733, 5411, 5300, 5812.