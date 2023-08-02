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В Примсоцбанке пройдёт акция для держателей дебетовых карт

С 01 по 31 августа 2023 года в Примсоцбанке пройдёт акция для держателей всех дебетовых карт (кроме S7).

Клиентам банка вернётся 10% кэшбэка за покупки в выбранной категории товаров. Выбрать категорию, на которую будет начисляться кэшбэк, можно один раз в период с 01 по 13 августа.

Для клиентов банка доступны следующие категории:

  • Книги и канцтовары – MCC 5942, 5943;
  • Театр и кино – MCC 7832, 7833, 7922;
  • Парки аттракционов, детские центры – MCC 7996, 8351;
  • Сувениры – MCC 5947;
  • Зоомагазины, ветеринарные услуги – MCC 5995, 0742;
  • Duty Free – MCC 5309;
  • Такси – MCC 4121/3990;
  • Фастфуд – MCC 5814;

Максимальная сумма кэшбэка составляет 2000 рублей. Выплата кэшбэка произойдет до 15.09.2023.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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