В Примсоцбанке пройдёт акция для держателей дебетовых карт

С 01 по 31 августа 2023 года в Примсоцбанке пройдёт акция для держателей всех дебетовых карт (кроме S7).



Клиентам банка вернётся 10% кэшбэка за покупки в выбранной категории товаров. Выбрать категорию, на которую будет начисляться кэшбэк, можно один раз в период с 01 по 13 августа.

Для клиентов банка доступны следующие категории:

Книги и канцтовары – MCC 5942, 5943;

Театр и кино – MCC 7832, 7833, 7922;

Парки аттракционов, детские центры – MCC 7996, 8351;

Сувениры – MCC 5947;

Зоомагазины, ветеринарные услуги – MCC 5995, 0742;

Duty Free – MCC 5309;

Такси – MCC 4121/3990;

Фастфуд – MCC 5814;

Максимальная сумма кэшбэка составляет 2000 рублей. Выплата кэшбэка произойдет до 15.09.2023.