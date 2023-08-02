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В России 75 проблемных ЖК

Пять тысяч дольщиков рискуют остаться без жилья, сообщают «Известия».

На первичном рынке России зафиксировано 75 потенциально проблемных объектов, которые находятся в зоне высокого риска, то есть могут стать долгостроями. Об этом говорится в письме Фонда развития территорий (ФРТ) в адрес президиума генсовета партии «Единая Россия» («Известия» ознакомились с копией документа). Сейчас, по данным Единого реестра проблемных объектов, в России 891 долгострой, то есть их число может увеличиться на 8,4%.

Квартиры в проблемных домах приобрело почти 5 тыс. человек, рассказал «Известиям» руководитель рабочей группы «Единой России» по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский. По его словам, риски возникли из-за того, что эти дома строятся по старым правилам долевого строительства, когда покупатели квартир отдавали свои деньги непосредственно девелоперу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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