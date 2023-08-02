В России не хватает SMM-специалистов

Из-за дефицита работодатели стали активно повышать им зарплаты – за год они выросли на 24%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные сервиса hh.ru.

В России возник дефицит SMM-специалистов, свидетельствуют данные hh.ru. В первом полугодии 2023-го работу по этой специализации искали меньше людей, чем было открыто вакансий: 385 активных резюме и 440 вакансий в данном сегменте.

– Мы видим причину дефицита кадров в быстром экономическом росте рынка инфлюенс-маркетинга. В последнее время активно открываются новые агентства и целые департаменты по сопровождению деятельности в социальных сетях. В результате клиентских проектов становится больше, чем сотрудников на их ведение, – отметила президент Ассоциации блогеров и агентств (АБА) Татьяна Иванова.

Спрос на таких специалистов связан с тем, что бизнес стал динамичнее развивать свои каналы в соцсетях, подтверждает директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. У компаний появилось понимание, что такая активность привлекает клиентов, добавил он.