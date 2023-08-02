Производство автомобилей в России сократилось на 30%

За первые шесть месяцев российские автозаводы выпустили 197 тыс. легковых авто. Это на 29,9% меньше показателей за аналогичный период прошлого года. Об этом пишут «Известия».

Такие данные содержатся в отчете Федеральной службы государственной статистики (Росстат) о промышленном производстве в первом полугодии 2023 года. При этом в июне в нашей стране было собрано 42 тыс. машин – в 3,1 раза больше, чем год назад, а результаты мая превзошли прошлогодние показатели сразу в 11 раз.

Выпуск грузовиков в первом полугодии увеличился на 5,8%: с начала года их было произведено 75 тыс. штук, из которых 14,3 тыс. пришлось на июнь (+37,8% к июню прошлого года). Июньское производство седельных тягачей выросло на 48,6% (825 машин), однако по итогам шести месяцев их выпуск снизился на 9% (4,5 тыс. штук).

С января по июнь из цехов российских автозаводов вышло 2,4 тыс. автобусов массой до 5 т (+76,1%) и 1,3 тыс. автобусов массой более 5 т (на 23,3% больше, чем в первом полугодии 2022 года).