Банк «Открытие» подключит бесплатные платежи для новых клиентов-предпринимателей

Новые клиенты банка «Открытие» - предприниматели и компании малого бизнеса в рамках акции «Платежный безлимит» до 30 сентября включительно могут открыть первый расчетный счет и два месяца бесплатно пользоваться опцией безлимитных платежей.

Для участия в акции необходимо подключить пакет услуг «Свой бизнес» и в течение 30 дней с даты открытия расчетного счета сделать платеж или сформировать среднемесячный остаток на сумму не менее 10 тысяч рублей. Воспользоваться акцией «Платежный безлимит» можно с 1 августа по 30 сентября 2023 года.

«Мы постоянно совершенствуем наши продуктовые предложения для малого бизнеса и поэтому вновь запускаем популярную среди клиентов акцию «Платежный безлимит». Благодаря выгодному предложению у клиентов-предпринимателей появилась возможность пользоваться сервисом платежей с выгодой для себя», — отметила Светлана Сырцова, руководитель Блока МСБ банка «Открытие».

Расчетно-кассовое обслуживание в банке «Открытие» позволяет предпринимателям удобно управлять своим бизнесом через онлайн-банк «Бизнес-портал» — полноценный электронный офис с широким набором операций и сервисов. Также клиентам доступен сервис «Налоговая копилка» с начислением процентов на остаток по счету, бесплатные сервисы от партнеров, бизнес-карты и многое другое.

Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте банка.