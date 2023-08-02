6,4 тыс. квартир и апартаментов дороже 100 млн рублей продается в России

Эксперты компании Skolkovo Realty – ведущего брокера на рынке элитной недвижимости – проанализировали предложение квартир и апартаментов дороже 100 млн рублей в крупнейших городах России (16 городов-миллионников, Сочи, Калининград).

В июле 2023 года на рынке недвижимости России экспонируется 6395 квартир и апартаментов стоимостью дороже 100 млн рублей. За год – с июля 2022 года – объем подобного предложения в крупнейших городах страны вырос на 2,81%. В абсолютных цифрах рост составил 175 объектов.

В июле 2023 года предложения объектов недвижимости дороже 100 млн рублей представлены в 9 из 18 исследуемых городов. Новичком в списке городов с таким предложением стал Нижний Новгород, где сейчас продаётся 1 подобный объект. При этом из списка с такими предложениями за год выбыл Омск, где сейчас нет подобных лотов.

Основной рост числа дорогих объектов недвижимости был отмечен в Москве. За год количество предложений в этом ценовом сегменте увеличилось на 144 единицы. Сейчас в российской столице 5502 объекта недвижимости дороже 100 млн рублей.

Вторым городом России по числу предложений дороже 100 млн рублей в июле 2023 года является Сочи. Здесь продается 444 объекта с таким бюджетом. За год объём предложения вырос на 6,47% или на 27 лотов.

Замыкает тройку городов России по количеству предложений в ценовом сегменте свыше 100 млн рублей Санкт-Петербург. Здесь продается 424 объекта. За год объем такого предложения вырос в Северной столице на 1,92%.