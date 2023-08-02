Каждый пятый выпускник вуза устроился на работу с помощью родителей

Родители помогают в трудоустройстве почти каждому пятому выпускнику вуза. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

В том, что в трудоустройстве им помогают родители или другие родственники, признались 17% молодежи в возрасте от 14 до 21 года и 18% выпускников вузов от 22 до 26 лет. По сравнению с 2019 и 2021 гг., число тех, кто принимал подобную помощь, выросло и среди молодых специалистов, и среди тех, кто пока не имеет университетского диплома.

Между тем в российском обществе нет единого мнения о том, каким должно быть участие родителей в трудоустройстве взрослого ребенка. По мнению 45% молодежи и каждого второго выпускника вуза (50%), родители вообще не должны помогать детям устраиваться на работу. 26% опрошенных до 21 года и 24% новоиспеченных молодых специалистов считают правильным, если родители просят о помощи в этом вопросе других родственников или знакомых. В том, что сыну или дочери стоит помочь с поиском вакансий, уверены 24% молодежи и 17% выпускников вузов. Другие варианты помощи называли реже. Мнение, что родители должны общаться с потенциальным работодателем по телефону или лично, разделяют только 5% опрошенных до 21 года.

В том, что нужно ходить вместе с ребенком на собеседования, убеждены лишь 3% молодежи до 21 года и 1% выпускников вузов.

Точка зрения, согласно которой родители вообще не должны помогать своим детям в трудоустройстве, становится более популярной и среди респондентов до 21 года (+3 п.п. за 4 года), и среди молодых специалистов (+10 п.п за 10 лет). Выпускники сегодня реже полагают, что родители должны просить о помощи в трудоустройстве других родственников, тогда как опрошенные от 14 до 21 года, напротив, стали лучше относиться к таким решениям, чем 2 года назад.

Должны ли взрослые дети помогать в трудоустройстве своим родителям? Положительно на этот вопрос отвечает 44% россиян, отрицательно — каждый четвертый (24%). Чаще всего такое участие детей в жизни родителей считают обязательным респонденты до 34 лет (50%). Мужчины одобряют это чаще женщин (47% против 40%), а бездетные респонденты — чаще тех, у кого есть дети (49% против 46%).

Между тем 6 из 10 менеджеров по персоналу (61%) даже не рассматривают соискателей, вместо которых звонят, пишут или приходят на собеседование родственники. Еще 23% оценивают таких кандидатов в последнюю очередь. Лишь 1 из 10 рекрутеров (10%) рассматривают их наравне со всеми. Впрочем, за последние 4 года позиция HR-сообщества несколько смягчилась: тех, кто вообще не рассматривает несамостоятельных кандидатов, стало на 7 п.п. меньше.