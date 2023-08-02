Мошенники подделывают софт

В первом полугодии 2023 года число фейковых приложений, ворующих персональные данные пользователей, выросло на 34%. Об этом пишут «Известия».

Фейковые приложения являются одной из разновидностей фишинга, заявил директор центра Solar appScreener компании «РТК-Солар» Даниил Чернов. Злоумышленники создают внешние копии известных приложений от крупных организаций для мобильных устройств, смартфонов и планшетов.

– Ключевая задача фишинга – ввести пользователя в заблуждение, воспользовавшись репутацией известных брендов и компаний, – говорит в беседе с «Известиями» операционный директор сервиса CosmoVisa Дмитрий Михайлов. – Фишинговые приложения характеризуются схожестью дизайна стартовых страниц с оригиналом.

По словам эксперта, это нужно для того, чтобы у клиента при первом скачивании не возникало сомнений. Но фактически такое приложение вообще может быть пустым и не содержать никакого внутреннего функционала. Зато оно скрывает вредоносное программное обеспечение (вирусы), которое способно похищать персональные данные или финансовые средства.