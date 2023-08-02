Сибиряки оказались на втором месте по количеству входящих фишинговых рассылок от мошенников

Цифровая экосистема МТС сообщает о результатах опроса по тематике фишинговых рассылок, проведенного МТС RED, дочерней компанией МТС по кибербезопасности. Опрос выявил, что жители Сибирского федерального округа оказались на втором месте после жителей Поволжья и ЦФО по количеству входящих фишинговых рассылок.

В целом по России в первом полугодии 2023 года 35% пользователей сталкивались с фишинговыми рассылками два и более раз в месяц, и еще 21,4% пользователей – 1 раз в месяц.

Фишингом называется вид интернет-мошенничества, в ходе которого злоумышленники массово рассылают электронные письма или сообщения в мессенджерах, содержащие вредоносные вложения или ссылки. Чаще всего фишинг осуществляется от имени известных брендов или государственных учреждений. Целью таких атак является заражение компьютера или смартфона вредоносным ПО либо получение злоумышленниками конфиденциальной информации пользователей – логинов и паролей от учетных записей, персональных данных и данных банковских карт.

Фишинговые рассылки, с которыми столкнулись пользователи в первом полугодии 2023 года, преимущественно эксплуатируют стремление к быстрому заработку.

Сибирский ФО занял 2 место (14,9%) по числу полученного пользователями фишинга с предложениями вложиться в акции компаний с нереально высокой доходностью. Кроме того, сибиряки часто получали фишинговые письма якобы от имени нефтегазовых компаний - 18,9% всех полученных пользователями во всех регионах рассылок от компаний этого сектора.

Чаще всего с помощью фишинговых рассылок злоумышленники пытались получить данные банковских карт граждан – опрос выявил 35,8% подобных случаев. Однако, сибиряки вошли в тройку регионов по числу фишинговых рассылок, в которых злоумышленники пытались выманить у пользователей паспортные данные – на СФО пришлось 15,3% всех случаев запроса данной информации.

Аналитики МТС RED объясняют результаты опроса ежегодным ростом количества фишинговых атак на пользователей: с 2020 года к настоящему моменту объем фишинга удвоился.

В опросе МТС RED, проведенном в июле этого года, приняло участие 54,3% мужчин и 45,7% женщин. 34% респондентов – люди в возрасте от 30 до 40 лет, 28,5% – от 40 до 50 лет, 21,9% – от 18 до 30 лет. География респондентов представлена всеми федеральными округами РФ.