Квоту по приему на работу инвалидов в бюджетные организации Приангарья необходимо выполнить на 100% – Игорь Кобзев

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал распоряжение о реализации мероприятий, направленных на повышение уровня трудоустройства людей, имеющих инвалидность на квотируемые рабочие места. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Глава региона подчеркнул, что содействие в трудовой реабилитации и социализации таких граждан остается одним из приоритетных направлений государственной социальной политики правительства региона. В соответствии с установленными на федеральном уровне гарантиями в Приангарье действует закон об отдельных вопросах квотирования рабочих мест для инвалидов, обязательный для организаций с численностью работников свыше 35 человек. Благодаря его реализации 2,4 тысячи работодателей создали более 6,6 тысячи рабочих мест для трудоустройства инвалидов.

На сегодняшний день на квотируемых рабочих местах трудятся 5090 инвалидов. Уровень их трудоустройства по данному направлению выше среднероссийского и составляет 77%.

Губернатор поручил исполнительным органам государственной власти Иркутской области организовать 100% выполнение квоты для приема на работу инвалидов в подведомственных областных учреждениях, у которых численность работников составляет от 35 человек. Аналогичные рекомендации даны территориальным органам федеральных органов исполнительной власти и муниципалитетам.

– Кроме того, отдельное внимание будет уделено трудоустройству незанятых участников специальной военной операции, имеющих инвалидность, с учетом жизненных ситуаций в их семьях. Поручил обеспечить профилактические визиты к работодателям, обязанным выполнять квоту, а также оценить эффективность предоставляемых государственных мер поддержки, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Согласно распоряжению главы региона, ответственным за реализацию основных мероприятий по этому направлению определено министерство труда и занятости Иркутской области. Участие в мероприятиях, направленных на содействие занятости инвалидов молодого возраста, также примут министерство образования Иркутской области и министерство по молодежной политике Иркутской области.

Напомним, квота считается выполненной при фактическом приеме инвалида на квотируемое рабочее место. Также работодатели могут воспользоваться альтернативными способами выполнения квоты – арендовать квотируемые рабочие места у другого работодателя путем заключения соглашений. В Иркутской области этот механизм востребован. Им воспользовались 23 организации, трудоустроив 220 граждан.

По вопросам трудоустройства инвалидов можно обратиться в центры занятости населения по месту жительства. Адреса и телефоны размещены на интерактивном портале министерства.