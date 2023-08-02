«Пока весь мир идёт вперёд, мы топчемся на месте» – Дерипаска

Российский бизнесмен Олег Дерипаска вновь выступил с критикой российского госкапитализма, госбанков и финансовой системы. По его мнению, при текущем положении дел вряд ли что-то изменится.

– Индия начала серьезно задумываться над собственной международной платёжной системой. Возможные санкции, а также угрозы со стороны США (чей кредитный рейтинг был снижен в очередной раз) подталкивают всё больше стран к созданию собственных систем международных расчётов — в разработке находится уже минимум четыре. Уже есть Китай с его передовым цифровым юанем, платежи в индийской рупии будут также активно поддерживаться странами Ближнего Востока, – пишет Дерипаска в своем Телеграм-канале.

По мнению предпринимателя, «всё это откроет новые возможности для российских компаний и граждан, особенно в дедолларизации расчётов, но ещё больше возможностей откроется для финансовых рынков стран, которые как раз создадут свои международные платежные системы».

– Жаль, что в российском финансовом секторе нет людей, которые понимают важность этого для обеспечения конкурентоспособности российской промышленности. Очень жаль, потому что её можно и нужно было создать ещё 7 лет назад. И самое главное — соответствующие решения принимались, просто их никто не собирался исполнять. Сложно, хлопотно, да и не нужно было Госкапитализму такое, пока деньги в долларах текли рекой, – подчеркивает Олег Дерипаска.

По его словам, «высокая маржа по выданным банковским кредитам — от 5% до 8% — разрушает страну сильнее, чем глобальное потепление».

– Запреты и ограничения в корне убивают конкуренцию. Малый, средний, крупный частный бизнес и декриминализация предпринимательства — они просто не нужны в нынешней схеме Госкапитализма. И этот список можно продолжать бесконечно. Удивляет лишь то, что никаких выводов из этой авантюры не сделано, – пишет Олег Дерипаска.

Промышленник добавляет, что последние 12 лет весь мир шел вперед. ВВП Индии рос на 7% в год, а российская экономика неразвитого госкапитализма «топталась на месте».