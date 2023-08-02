Огни зажгли на Братской телебашне в честь дня ВДВ

Яркие огни на телебашне в городе Братске Иркутской области зажгли сегодня вечером в честь дня ВДВ, об этом рассказал мэр Сергей Серебренников.

«В честь Воздушно-десантных войск России сегодня с 22:00 до 00:00 будет светиться праздничными огнями братская телебашня», – рассказал градоначальник.

Он также добавил, что достигнуты договоренности Иркутским РТПЦ о включении огней и другие праздники в текущем году: