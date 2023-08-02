Огни зажгли на Братской телебашне в честь дня ВДВ

Яркие огни на телебашне в городе Братске Иркутской области зажгли сегодня вечером в честь дня ВДВ, об этом рассказал мэр Сергей Серебренников.
«В честь Воздушно-десантных войск России сегодня с 22:00 до 00:00 будет светиться праздничными огнями братская телебашня», – рассказал градоначальник.
Он также добавил, что достигнуты договоренности Иркутским РТПЦ о включении огней и другие праздники в текущем году:
- 13 августа в День строителя,
- 22 августа в День Государственного флага России,
- 1 сентября в День знаний,
- 5 октября в День учителя,
- 4 ноября в День народного единства,
- 26 ноября в День матери в России,
- 12 декабря в День рождения города Братска,
- 31 декабря в Новый год.