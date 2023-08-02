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Огни зажгли на Братской телебашне в честь дня ВДВ

Яркие огни на телебашне в городе Братске Иркутской области зажгли сегодня вечером в честь дня ВДВ, об этом рассказал мэр Сергей Серебренников.

«В честь Воздушно-десантных войск России сегодня с 22:00 до 00:00 будет светиться праздничными огнями братская телебашня», – рассказал градоначальник.

 Он также добавил, что достигнуты договоренности Иркутским РТПЦ о включении огней и другие праздники в текущем году:

  • 13 августа в  День строителя,
  • 22 августа  в День Государственного флага России,
  • 1 сентября в День знаний,
  • 5 октября в  День учителя,
  • 4 ноября  в День народного единства,
  • 26 ноября в  День матери в России,
  • 12 декабря  в День рождения города Братска,
  • 31 декабря  в Новый год.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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