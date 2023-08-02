Доллар преодолел отметку 94

Доллар обновил годовой максимум. Пара USD/RUB на торгах в среду поднялась к новым годовым максимумам, приблизившись к отметке 94. Юань преодолел уровень 13, евро — вблизи 103.

– Активное ослабление рубля продолжается с середины прошлой недели. При этом фактор поддержки со стороны выросших цен на нефть полностью игнорируется. В среду курс доллара растет к рублю на 1,5%. В последний раз на этих уровнях пара USD/RUB торговалась в марте 2022 г., – отмечают эксперты БКС Мир инвестиций.

Давление на рубль продолжает оказывать дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением, которого не хватает для обеспечения восстановившегося импорта.