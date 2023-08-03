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Семья отсудила у властей денежную компенсацию за укус ребенка собакой в Приангарье

Собака укусила школьника в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области – за это удалось отсудить компенсацию у властей, рассказали в региональной прокуратуре.

Установлено, что инцидент случился весной в поселке Усть-Ордынский. На 8-летнего ребенка, который гулял, напала бездомная собака и укусила.

«На этом основании прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда, причиненного ребенку в результате укуса безнадзорного животного», – говорится в сообщении.

Людям удалось отсудить 30 тысяч рублей, которые теперь должны выплатить власти.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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