Семья отсудила у властей денежную компенсацию за укус ребенка собакой в Приангарье

Собака укусила школьника в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области – за это удалось отсудить компенсацию у властей, рассказали в региональной прокуратуре.

Установлено, что инцидент случился весной в поселке Усть-Ордынский. На 8-летнего ребенка, который гулял, напала бездомная собака и укусила.

«На этом основании прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда, причиненного ребенку в результате укуса безнадзорного животного», – говорится в сообщении.

Людям удалось отсудить 30 тысяч рублей, которые теперь должны выплатить власти.