Автомобилисты Жигаловского района Приангарья остались без моста из-за его поломки

Самосвал, вес которого превышает предельно допустимую нагрузку, в конце июля проехал по понтонному мосту через Лену в селе Тутура Жигаловского района Иркутской области: из-за этого произошло повреждение объекта, который пришлось закрыть на ремонт. Когда строение восстановят, рассказал глава Приангарья Игорь Кобзев.

«Хочу, чтобы жители понимали, на снабжение населенных пунктов Жигаловского района предметами первой необходимости закрытие моста не повлияет. Кроме того, официально зарегистрированные маршруты общественного транспорта там не проходят. Открыть движение планируем 11 августа», – пояснил губернатор.

Реконструкция объекта начнется 3 августа – специалисты Дорожной службы Иркутской области приступят к демонтажу и замене верхнего, нижнего настилов и несущих балок. Пешеходы в отличие от автомобилистов по-прежнему смогут ходить через переправу.