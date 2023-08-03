Большинство иркутян готовы ехать работать на вахту

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провела опрос и выяснила, готовы ли соискатели из Иркутской области работать вахтовым методом: оказалось, что положительный ответ дало большинство. Результаты опроса есть у SIA.RU.

«76% работающих сибиряков, в том числе из Иркутской области, готовы рассматривать предложения о вахтовой работе. Из тех, кто дал положительный ответ, 14% хотят отправиться на вахту в любом случае, а остальные так или иначе учитывают дополнительные факторы», – рассказали в организации.

Аналитики отмечают, что 41% граждан примут предложение о работе на вахте, если оно будет для них привлекательным и интересным, еще 14% готовы работать вахтовым методом только в исключительных обстоятельствах или если в родном регионе не будет достаточного выбора работы, а 7% не против рассмотреть такие предложения, но только если компанию-работодателя порекомендуют знакомые и друзья.

При этом 29% респондентов из региона заявили, что ни при каких обстоятельствах работать на вахту не отправятся. Чаще других так отвечали молодые работники от 18 до 24 лет.

Что касается профсфер, самое лояльное отношение к вахтовой работе показали сотрудники из направления «Добыча сырья», а также работники из сферы транспорта и логистики. Главная причина, почему соискатели пошли бы на такой карьерный эксперимент – возможность получать доход, превышающий текущие заработки в 2-3 раза.

Если говорить о том, что, наоборот, отталкивает сибиряков от желания работать на вахте – это, прежде всего, сомнения в порядочности работодателей, предлагающих работу в других регионах, бытовые неудобства и нежелание находиться вдали от семьи и друзей.