Об особенностях цифровизации энергетической отрасли изданию it-world.ru рассказал Дмитрий Халин, член правления, заместитель генерального директора по информационным технологиям и цифровой трансформации энергохолдинга Эн+.

По его словам, большее проникновение ИТ получает именно в промышленной сфере, где много интересных задач и сложных Цифровая компания в этой сфере, по его мнению, это комплексная система, состоящая из двух уровней. Первый – физические элементы или объекты: все люди и механизмы, которые участвуют в процессах создания ценности. Второй — их цифровые образы или двойники, которые формируют вычислительный слой управления, где киберфизическая система непрерывно получает данные от физических элементов и обрабатывает их.

– По сути, это и есть промышленные большие данные, используемые для оптимизации процессов достижения поставленных целей. Сегодня мы строим такую систему. Цифровизация же – это новое направление, и сейчас оно объединено с ИТ. Мы максимально сотрудничаем, не дублируем функции друг друга и четко понимаем, что, говоря о цифровизации, часто подразумевают автоматизацию и наоборот, – отметил Халин.

Компания фокусируется на трех технологических направлениях, обозначенных в программе развития цифровой экономики: интеллект, большие данные и «промышленный интернет». Последний – защищенная внутренняя система, объединяющая физические объекты в единый вычислительный слой управления. Большие в энергохолдинге – преимущественно промышленные данные, которые обрабатываются в том числе с использованием искусственного интеллекта.

«На самом деле мы используем более широкий набор технологий продвинутой аналитики и работы с данными, а искусственный интеллект здесь просто является хедлайнером. Тем не менее это современный инструмент, подходящий именно для обработки огромных массивов данных».

Сейчас в компании идет создание автоматизированной системы предиктивной диагностики гидроагрегатов для гидроэлектростанций. Она собирает данные с датчиков, расположенных на гидротурбинах, и благодаря алгоритмам машинного обучения помогает провести анализ работы оборудования, его состояния, параметров и нагрузки. Она работает над тем, чтобы выявить потенциальные проблемы прежде, чем они приведут к серьезным сбоям. Система является отечественной разработкой и полностью импортозамещенным решением.

Еще один из примеров – система постоянного тепловизионного мониторинга открытых распределительных устройств с отображением данных на дашбордах, которая внедрена на Иркутской ГЭС. Она позволяет усилить визуальный контроль и собирать данные для последующей цифровой обработки и использования с более продвинутыми системами аналитики.

«Мы занимаемся искусственным интеллектом в лаборатории искусственного интеллекта и больших данных. В нашей компании она выполняет роль центра экспертизы и инноваций. Исследования в этой области являются одним из наших главных приоритетов. Цель лаборатории – сделать технологии более доступными и эффективными для бизнеса и производства».

Дмитрий Халин отметил, что сейчас в сфере ИТ дефицит кадров действительно важный вопрос. Компания работает с университетами, которые готовят ИТ-специалистов и энергетиков. К работе в компании приступают выпускники первого потока образовательного проекта «Академия ИТ». По его мнению, в промышленности сейчас наиболее интересно, работы здесь на десятилетия вперед.

«Индустрия 4.0» – это современный этап технологического развития, внедрение киберфизических систем в производство. А для этого необходимы обработка данных и их систематизация. Инвестиции в такой проект очень масштабны, окупятся не сразу, но компания верит в технологии искусственного интеллекта и, соответственно, инвестирует.

Также собеседник рассказал о лаборатории «Индустрии 4.0», которая занимается исследованием практической применимости внедрения киберфизических систем в производство. Основная задача лаборатории – отбор лучших решений и практик, их масштабирование и управление жизненным циклом этих решений.

ИТ-решения применяются и в экологических проектах компании. Сейчас лаборатория начинает исследовать массив данных мониторинга состояния озера Байкал с 2019 года. Проект проводится силами ученых биологического факультета МГУ при участии Российской академии наук ряда других институтов. Собираются данные о концентрации микропластика, причинах развития водорослей и деградации некоторых эндемичных видов.

Современные технологии в Эн+ готовы применить и для промышленной безопасности. «Что касается роботизации, мы начинаем с программных роботов RPA, или роботизации бизнес-процессов. В этой области есть много рутинных повторяющихся задач, например, ручной ввод при работе с офисными документами. Мы хотим максимально автоматизировать подобный механический и однообразный труд, заменив его RPA.В наших стратегических планах на десять лет вперед так и написано: наш последний принтер мы хотим пожертвовать на благотворительность и полностью отказаться от бумаги», – заключил Дмитрий.