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Рынок без околонулевой ипотеки: ставки растут, размер кредита снижается

Если в первой половине прошлого года ставки снизились, то в этом году, напротив, фиксировался их рост. Об этом рассказали эксперты Циан.

Резкое увеличение ставок пришлось на 1 квартал 2023 г. (с 3,5% до 5,6%), во 2 квартале они уже почти не менялись – выросли до 6,1% (т.е. вернулись на уровень периода до массового старта программ субсидирования девелоперами). Именно за счет роста средних ставок стал снижаться средний размер кредита на первичном рынке.

В 2022 году фиксировался рост не только среднего размера кредита, но и среднего срока кредитования. Заемщик, получая сниженную ставку взамен наценки к базовой стоимости квартиры, увеличивал срок выплаты ипотеки: погашать кредит досрочно при нулевых ставках фактически нет смысла.

В результате в декабре 2022 г. средний срок кредита на первичном рынке РФ достиг 311 месяцев – это абсолютный рекорд за всю историю рынка ипотечного кредитования. В начале 2023 г. срок кредитования начал снижаться: с ростом ставок заемщикам стало выгодно погашать кредит досрочно. Снижение продолжалось в январе-апреле, после чего во 2 квартале средний срок установился на уровне 308 месяцев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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