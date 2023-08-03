52% задолженности россиян – ипотечная

Это максимальная доля за всю историю. Об этом сообщают эксперты Циан.

Суммарный объем задолженности по ипотеке (на первичном и вторичном рынках) на конец 2 квартала 2023 года составляет 15,4 трлн рублей, из них 3,7 трлн рублей на первичном рынке и 11,7 трлн рублей – на вторичном. Квартальный прирост долга ускорился, как в сегменте новостроек (+5,3%), так и на «вторичке» (+7,5%).

В июне прошлого года задолженность по ипотечным кредитам впервые составила половину от всех долгов россиян.

В декабре эта доля выросла до 51,5%, в конце 1 квартала 2023 года – до 51,9%, в конце 2 квартала – до 52,4%. Таким образом, долги россиян, приходящиеся на ипотеку, обновили максимум. Такая статистика свидетельствует о меньшем приросте долгов по «не ипотечным» кредитам в сравнении с жилищным кредитованием. Если ипотечная задолженность за квартал выросла на 7% (в целом по первичному и вторичному рынкам), то «не ипотечная» – на 5%.