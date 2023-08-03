Выступление Алены Артемьевой,директора по аналитике, Data science и исследованиям сервиса Работа.ру, вызвало немало вопросов из зала во время HR-дня, организованного Сбером. Так, один из слушателей поинтересовался, как правильно составить вакансию для вахтовиков – чтобы она была привлекательна и для молодежи, и для более возрастных и опытных сотрудников.

Эксперт убеждена: в этом случае стоит составить две разные вакансии, ведь запросы молодежи отличаются от запросов представителей более старшего поколения.

– Они не работали на вахте, у них нет опыта – естественно, что они боятся гораздо больше. Им важно, как будет происходить адаптация после приёма на работу, какие обязанности нужно выполнять. Они хотят понимать, как будут расти профессионально, как сложится их карьера. В вакансии должны содержаться ответы на все эти вопросы.

По мнению Алены Артемьевой, нанимать вахтовиков – в целом довольно непростая задача. Люди выбирают работу вахтой, потому что хотят улучшить финансовое положение. Но есть много мифов о работе вахтовым методом, и задача работодателя – развенчать их еще на этапе прочтения описания вакансии.

Миф 1. Крайний Север – это ужасно

Некоторые пишут в вакансиях, что работа предстоит в условиях Крайнего Севера. Это отпугивает. Многие кандидаты думают: там холодно, ужасно. Как люди представляют вахту на Крайнем Севере? Примерно так: медведи, юрты, бесконечная ночь. Далеко не все знают, что 70% территории Российской Федерации относится либо к территориям Крайнего Севера, либо к территориям, приравненным к ним.

Миф 2. Вахтовики зарабатывают огромные деньги

49% соискателей говорят о том, что зарплата указана, но непонятно, как её получить. Когда в вакансии по вахте разброс – «от 100 до 500 тысяч рублей, в зависимости от результатов работы», – это вызывает вопросы: «Какие деньги я получу в итоге? Думаю, вы хотите меня обмануть. Я, пожалуй, пойду».

Миф 3. Условия на вахте – тяжелые

Многие считают, что вахта – это тяжелые условия: «Я буду жить в бараке». Человеку важно знать, какое жилье предоставляется, каковы условия труда, как происходит оплата транспортных расходов. При этом есть некоторые факторы, которые могут склонить соискателя в вашу сторону: например, мужчинам-вахтовикам важно показать фото столовой, рассказать, как происходит и происходит ли в принципе оплата питания. Женщинам важнее фото места проживания: где они будут жить, как налажен быт.

Важно показать и условия работы. Какой у вас цех? Может, он чистый и прекрасный, всё автоматизировано – нужно только на кнопки нажимать? Вот что соискатели хотят видеть в вакансии. Визуальная составляющая очень важна.

Как стать любимой компанией? HR-день в Сбере

Этот вопрос обсуждали руководители и собственники региональных компаний. Инициатором HR-дня в очередной раз выступил Иркутский Сбер. Организаторы делового мероприятия убеждены: сегодня, несмотря на развитие искусственного интеллекта, люди важны и роль человеческих ресурсов только растет. Что делать компаниям в эпоху глобальных перемен? Как вести себя в условиях, когда рынок труда стал рынком соискателей? Что важно в формировании бренда работодателя? И почему бизнесу необходимо объединиться в HR-клуб и решать проблемы сообща?