Доля просроченных ипотечных кредитов не увеличивается

В 2022 году резко увеличилась зависимость отрасли от банков и ипотечных условий. Высокую долю ипотеки часто связывают с потенциальными рисками в части «ипотечного пузыря». Однако сама по себе высокая доля ипотечных сделок еще не является негативным фактором, это говорит, в том числе, о росте доступности кредитования большему количеству граждан. Об этом пишут эксперты Циан.

Основные опасения Центробанка в части ограничения выдачи ипотеки связаны с рисками роста доли просроченной задолженности. За счет снижения процентов по ипотеке от застройщика покупатель получал меньший ежемесячный платеж (экономия доходит до 30-40% в сравнении с платежами по стандартной льготной ипотеке). Соответственно, на рынок приходили менее платежеспособные заемщики, что создавало потенциальные риски банковской системе.

По итогам 2 квартала 2023 года объем просроченной задолженности в целом по РФ составил 60 млрд рублей: из них 5,1 млрд на первичном рынке и 54,9 млрд – на вторичном.

Объем просроченной задолженности по ипотекам, выданным на новостройки, вырос за квартал на 2,3% – меньше, чем общий объем задолженности (+5,3%). По сравнению с предыдущим трехмесячным отрезком темпы роста замедлились. Несмотря на прирост «плохих» долгов, просрочка по кредитам на новостройки по итогам 2 квартала 2023 года составляет всего 0,14% от общего объема задолженности. Это сопоставимо со значением 1 квартала 2023 года и меньше, чем год назад – тогда 0,17%.

Доля просроченной задолженности на «вторичке» традиционно выше: 0,47%. Относительно 1 квартала 2023 года показатель стал ниже (тогда 0,5%). Так же, как на первичном рынке доля просрочки от общего объема задолженности постепенно снижается, а ее объем немного растет (темпами, существенно уступающими темпам роста общего объема задолженности, +0,7%).

«ЦБ РФ принял меры по ограничению «нулевой ипотеки». Опасения регулятора имеют основания: «дешевая» ипотека создавала потенциальные риски банковской системе в лице менее платежеспособных заемщиков. Если в январе-феврале 2023 года ужесточение условий по кредитованию привело к снижению числа выдач ипотек, то уже в марте заемщики вновь стали возвращаться на рынок, причем более быстрыми темпами рос сегмент «вторички», – говорит Алексей Попов, руководитель Циан.Аналитика. – Повышение ключевой ставки, произошедшее на заседании ЦБ 21 июля, окажет большее влияние на вторичный рынок недвижимости, где в отличие от новостроек, нет льготных ипотечных программ. Если в 1 полугодии 2023 года опережающими темпами росла «вторичка», то сейчас более привлекательными вариантами для большинства покупателей вновь станут новостройки».