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Средний заём на «первичке» сократился, на «вторичке» – вырос

Средний размер кредита в РФ во 2 квартале 2023 года составил 3,7 млн рублей. За квартал он изменился незначительно – стал выше лишь на 0,6%. На первичном рынке средний размер выше, чем на вторичном, во 2 квартале он составил 4,85 млн рублей против 3,27 млн рублей на «вторичке». Данные приводит Циан.

Относительно 1 квартала 2023 года средний размер ипотеки в сегменте новостроек сократился на 3% или на 150 тыс. рублей (с 5 до 4,85 млн рублей). Год назад, в мае 2022 года действие программ околонулевой ипотеки привело к резкому росту среднего размера кредита до 5,7 млн (максимальное значение было зафиксировано в июне – 6,1 млн рублей).

Уже в конце прошлого года, когда застройщики стали постепенно отказываться от программ дополнительного субсидирования ставки до околонулевого уровня, фиксировалось снижение среднего размера кредита. С марта текущего года на протяжении всего 2 квартала средний размер выданной на первичном рынке РФ ипотеки держится на уровне 4,8-4,9 млн рублей.

На вторичном рынке, напротив, во 2 квартале 2023 года средний размер кредита увеличился относительно 1 квартала на 3,6% (с 3,16 до 3,27 млн рублей). Рост фиксируется на фоне положительной динамики цен.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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