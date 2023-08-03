Рынок отыграл сокращение числа заемщиков после закрытия околонулевой ипотеки

В 2023 году ЦБ РФ принял меры по ограничению «нулевой ипотеки». Рост ставок привел к сокращению спроса на жилищные кредиты в первые месяцы текущего года, однако уже с марта роль ипотеки не снижается. Например, на рынке новостроек Московского региона в марте-июне 2023 года на сделки с ипотекой приходится 77-78% всех ДДУ (во второй половине 2022 года – более 80%, в начале 2022 года – менее 70%). Об этом рассказали эксперты Циан.

Во 2 квартале текущего года рынок адаптировался к новой реальности. В апреле-июне было выдано на 38% больше ипотек (на первичном и вторичном рынках), чем в январе-марте. Всего за 3 месяца было выдано 479 тыс. ипотечных жилищных кредитов, из них 130 тыс. на первичном рынке и 349 тыс. на вторичном. Это сопоставимо со средними значениями 2021 года.

В 2023 году место нулевой ипотеки постепенно занимает семейная ипотека. Это произошло благодаря расширению программы с начала года на семьи с двумя детьми до 18 лет. Сейчас на семейную ипотеку в целом по РФ приходится уже почти половина всех выданных кредитов с господдержкой (для сравнения, в 2022 году – 35%).

Немалую роль в росте числа выдач сыграло ожидаемое повышение ставки ЦБ на заседании 21 июля. Покупатели стремились успеть купить жилье до того, как вырастут ставки по ипотеке.

Повышение ключевой ставки окажет большее влияние на вторичный рынок недвижимости, где в отличие от новостроек, нет льготных ипотечных программ, ставки по которым определены в постановлениях Правительства и не могут быть изменены из-за решения ЦБ. Так, именно на вторичном рынке число выдач ипотек во 2 квартале относительно 1 квартала увеличилось значительнее – на 40,5% (на первичном рынке рост на 33,3%).

По объемам кредитования весь рынок вырос за квартал на 39% (темпы роста сопоставимы с темпами роста количества выданных кредитов).

Всего за 2 квартал 2023 года было выдано кредитов на общую сумму 1773 млрд рублей – это максимальный квартальный показатель за всю историю наблюдений, при том, что количество выдач сопоставимо со средними значениями 2021 года.

Во 2 квартале 2023 года из всех выданных ипотек 73% пришлось на готовое жилье. Доля увеличилась относительно 1 квартала – тогда 72%. Для сравнения, год назад на «вторичку» приходилось 62% всех выдач ипотек – это минимальное значение за последние годы. Тогда уже действовали программы с околонулевыми ставками на первичном рынке, а вторичный рынок еще испытывал сложности, связанные с высокой ключевой ставкой и дорогим кредитованием.