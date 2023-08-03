Альфа-Банк выпустил миллион карт для бизнеса

Число бизнес-карт Альфа-Банка по итогам 2 квартала 2023 года превысило отметку в миллион благодаря удобным опциям и выгодным условиям.

– Бизнес-картой так же просто пользоваться как личной. С привычных покупок клиенты получают 10% кэшбэка в выбранных ими категориях. По карте можно легко инкассировать торговую выручку в банкоматах Альфа-Банка или банков-партнеров. Деньги на счет поступят мгновенно. Если клиенту потребуются наличные — их можно снять в банкомате 24/7. Также в банке есть моментальные переводы на карты других российских банков. Перевести деньги можно даже в выходные и праздничные дни. Уникальность сервиса в том, что переводы можно осуществлять с назначением платежа, – говорится в сообщении банка.

Кроме того, для крупного бизнеса можно оформлять карту к отдельному счету и настраивать лимиты на расчеты по карте. Для всех новых держателей карты Альфа-Бизнес, активно пользующихся картой, банк предоставляет 2 бесплатных доступа в бизнес-залы.

«Мы предлагаем клиентам лучшие решения для эффективного развития бизнеса. С картой Альфа-Банка можно оперативно решать важные финансовые вопросы. А высокий кэшбэк станет дополнительным приятным бонусом, который можно потратить на нужные вещи или услуги, это лучшая программа лояльности для индивидуальных предпринимателей и компаний по моему мнению», — прокомментировала Ирина Пономарева, руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка.