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Летом иркутяне на 12% больше уделяют времени просмотру кино

Аналитики онлайн-кинотеатра KION экосистемы МТС выяснили, как изменились кинопривычки и предпочтения жителей Иркутской области летом по сравнению с весной и зимой 2023 года.

Летом жители Приангарья увеличили время просмотра фильмов и сериалов на 12%. Такой рост произошел из-за того, что летом россияне чаще проводят время за городом, в отпусках, и коротают время в дороге и на отдыхе за просмотром любимых фильмов и сериалов. В летний период также существенно выросли просмотры контента с мобильных телефонов.

Самыми популярными тайтлами в первые два летних месяца в регионе стали:

  • оригинальный проект KION про врачей «Тест на беременность» (Россия)
  • оригинальная драма KION «Обоюдное согласие»
  • продолжение авантюрного ромкома про силу любви, представленный эксклюзивно на KION «Честный развод 2» (Россия)
  • экшн-комедия Гая Ричи «Операция "Фортуна": искусство побеждать» (Великобритания, США)
  • популярная комедийная мелодрама «Постучись в мою дверь» (Турция)

Больше, чем на треть иркутяне летом стали смотреть российские фильмы и сериалы. Самой популярной актрисой в регионе стала Светлана Иванова – больше всего в этом сезоне провели времени за просмотром сериалов в ролях с этой российской актрисой.

В летний сезон россияне стали чаще смотреть видеоконтент, особенно выросли в просмотрах многосерийные проекты. Такой формат пользуется большей популярностью именно летом, так как у россиян появилось больше свободного времени.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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