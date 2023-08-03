Сотового оператора для госорганов создадут в России

В России готовятся создать виртуального сотового оператора для властных структур. Об этом «Известиям» рассказал источник в госорганах и подтвердил собеседник, близкий к организации проекта.

На базе государственной системы информирования о ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС» может быть создан виртуальный сотовый оператор (MVNO) для обслуживания служащих органов власти. Об этом «Известиям» рассказал источник в одной из госструктур. По его словам, проект находится на стадии обсуждения между АО «ГЛОНАСС» (оператор ЭРА-ГЛОНАСС) и крупнейшими отечественными компаниями связи, в частности «Ростелекомом». Ведутся и технические тестирования системы на предмет подключения к ней смартфонов госслужащих и организации голосовой связи и доступа в интернет, утверждает собеседник «Известий».

Источник, близкий к одному из операторов, подтвердил эту информацию. В «Ростелекоме» отказались от комментариев. «Известия» также направили запрос в Минцифры.

– Мы разрабатываем ряд проектов по использованию защищенной связи, которые могут быть применены в различных отраслях. Перспективы использования технологии обсуждаем с отраслевыми компаниями, – рассказал «Известиям» генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.