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Налоговые доначисления юрлицам, ИП и физлицам снизились в два раза

По итогам I квартала 2023-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – со 168 до 84 млрд рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на расчеты ВШЭ на основе статистики ФНС.

По итогам I квартала наблюдается практически двукратное снижение количества выездных налоговых проверок (ВНП) юрлиц, ИП и физлиц относительно аналогичного периода прошлого года – с 2,6 до 1,5 тыс., сообщил эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Владимир Саськов, проанализировав статистику ФНС.

Доначисления возникают в результате перерасчета налоговой базы предприятия и включают в себя сумму недоимки, а также штрафы и пени за просрочку платежей.

– В среднем суммарный объем претензий, в том числе доначисленные налоги, пени и штрафы, за одну проверку составил 57 млн рублей. Это на 9 млн меньше аналогичного показателя сопоставимого периода, – пояснил Владимир Саськов.

При этом существенное сокращение доначислений не свидетельствует о снижении давления на бизнес, считает эксперт.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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