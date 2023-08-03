Планы реновации 16 городов представят на ВЭФ-2023

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) презентуют мастер-планы по реновации Владивостокской агломерации (Владивосток и Артем), Хабаровска, Арсеньева, Благовещенска, Биробиджана, Комсомольска-на-Амуре, Уссурийска и Находки. Об этом «Известиям» заявили в аппарате вице-премьера Юрия Трутнева.

— Реализация этого масштабного проекта позволит сделать города комфортными, улучшить качество жизни людей, привлечь туристов, а также даст возможность для стимулирования экономики и запуска новых инвестиционных проектов, — сказал зампредправительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

По планам в общей сложности разработка мастер-планов коснется 25 дальневосточных городов. Для Читы и Улан-Удэ в число приоритетов вошли мероприятия по снижению загрязненности воздуха и модернизации электросетевого хозяйства, рассказали в аппарате Юрия Трутнева. Планы учитывают специфику расположения городов. В частности, реализация плана развития города Северобайкальска связана с развитием экономики и туризма в балансе с природой Байкала. Тында рассматривается как стратегически важный малый город, обеспечивающий железнодорожные и логистические связи межрегионального и международного значения. Притоку туристов в Южно-Сахалинск, по ожиданиям исполнительных властей, будут содействовать реализация инвестиционных проектов в ТОР «Горный воздух» и модернизация одноименного горнолыжного курорта, расположенного в центре столицы островного региона.