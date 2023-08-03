Новости

Российский турпоток в Европу снизился на 90%

Если судить по объему туризма в зону Шенгена со стороны России, то он находится где-то на уровне 5-10% от допандемийных показателей. Об этом заявили «Известиям» в постпредстве РФ при Евросоюзе, так же ситуацию оценивают эксперты из туротрасли.

Читайте также:

В Иркутске начато строительство круизных лайнеров для Байкала
2 августа 2023
Президент поручил разработать программу развития круизного туризма на Байкале
1 августа 2023

«Может, даже меньше, пока точных данных нет, – рассказал гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян «Известиям». – Если смотреть по объему до COVID-19 и когда всё было хорошо, то падение порядка 90%».

Причем, по словам вице-президента АТОР, в лучшую сторону ситуация вряд ли изменится, так как получение виз никак не упрощается, а разрешения на въезд в большинстве консульских служб выдаются на срок поездки. Помимо этого, в последнее время наблюдается тенденция на закрытие консульств.

К этому стоит добавить, что сейчас нет организованных турпотоков в Европу, поделился вице-президент РСТ. Как объяснил Барзыкин, дело, в частности, в том, что нет логистики, попасть в ЕС можно лишь через территории других государств. К тому же там не работают российские платежные системы и карты, так что путешественникам придется оформлять их в какой-нибудь третьей стране.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Туризм 2023, последние новости":
Все материалы сюжета (888)


Реклама на сайте

Как стать любимой компанией? HR-день в Сбере
«Мы конкурируем уже не зарплатами». 5 способов привлечь и удержать сотрудников
«Рынок труда сегодня – это рынок соискателя»
Как правильно составить вакансию для вахтовиков
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес