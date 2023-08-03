Российский турпоток в Европу снизился на 90%

Если судить по объему туризма в зону Шенгена со стороны России, то он находится где-то на уровне 5-10% от допандемийных показателей. Об этом заявили «Известиям» в постпредстве РФ при Евросоюзе, так же ситуацию оценивают эксперты из туротрасли.

«Может, даже меньше, пока точных данных нет, – рассказал гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян «Известиям». – Если смотреть по объему до COVID-19 и когда всё было хорошо, то падение порядка 90%».

Причем, по словам вице-президента АТОР, в лучшую сторону ситуация вряд ли изменится, так как получение виз никак не упрощается, а разрешения на въезд в большинстве консульских служб выдаются на срок поездки. Помимо этого, в последнее время наблюдается тенденция на закрытие консульств.

К этому стоит добавить, что сейчас нет организованных турпотоков в Европу, поделился вице-президент РСТ. Как объяснил Барзыкин, дело, в частности, в том, что нет логистики, попасть в ЕС можно лишь через территории других государств. К тому же там не работают российские платежные системы и карты, так что путешественникам придется оформлять их в какой-нибудь третьей стране.