Речной пассажирский транспорт будут развивать в России

Поручение опубликовано на сайте Кремля. Об этом узнали «Известия».

«Правительству Российской Федерации при участии высших должностных лиц заинтересованных субъектов РФ разработать маршрутную сеть пассажирских перевозок по внутренним водным путям Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации на период до 2035 года, определив основные пункты для посадки (высадки) пассажиров, ежегодные объемы таких перевозок, необходимое количество и типы судов», – говорится в тексте поручения.

Срок исполнения поручения – до 1 декабря 2023 года. Средства на развитие водных маршрутов пойдут в том числе из Фонда национального благосостояния – за его счет профинансируют программы льготного лизинга гражданских водных судов.