Более 18 тыс. социальных контрактов заключено в Иркутской области в 2021 году

В них участвуют 63 409 жителей региона, рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Идея заключения социального контракта не в том, чтобы направить гражданам деньги, а выполнить задачу – дать возможность людям выйти из кризисной ситуации, воплотив свои проекты и развивая их. Мы видим, что востребованными направлениями являются трудоустройство и создание собственного дела. Их реализация способствует постепенному и устойчивому повышению доходов граждан, – отмечает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

По направлению поиск работы заключено 4 367 социальных контрактов. За счет соцконтракта по этому направлению граждане получают дополнительное профессиональное образование, если это необходимо им для трудоустройства.

– Из 18 тысяч контрактов завершено и оценено 11 859, ими было охвачено 40 269 человек. По оценке эффективности всех завершенных контрактов, 94 % семей смогли увеличить свой доход, в том числе у 33 % семей среднедушевой доход превысил величину прожиточного минимума, что позволило семьям выйти из разряда малообеспеченных семей, – рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

5 947 социальных контрактов заключено на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Предприниматели открывают собственное дело в разных сферах. Например, в сфере красоты – это парикмахерские, маникюрные, косметические салоны. Занимаются производством мебели, предметов декора. Оказывают услуги населению по ремонту одежды, обуви, оргтехники, автомобилей. Занимаются выпечкой тортов, печенья, хлебобулочных изделий. Оказывают иные услуги населению (юридические, фото и видео, образовательные и так далее).

На ведение личного подсобного хозяйства заключено 3 657 соцконтрактов. Наибольшая часть приходится на животноводство, но также граждане охотно разводят домашнюю птицу, пчел, выращивают овощи.

По направлению иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации, заключено 4 170 контрактов. В результате семьи смогли приобрести предметы первой необходимости, лекарства, пройти необходимое медицинское обследование, обеспечить детей школьными принадлежностями.