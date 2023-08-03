Эн+ не откажется от ESG, несмотря на проблемы с поставками экологичного оборудования и материалов

Геополитическая ситуация в мире нанесла огромный вред всей глобальной инфраструктуре ESG. Логистические цепочки нарушены, как и поставки экологического оборудования и материалов. Это отрицательно сказывается на процессе декарбонизации (снижение выбросов углекислого газа) целых отраслей, наносит вред глобальному климату и экологии, а финансовые и страховые сферы становятся нестабильны. Об этом РБК рассказал директор по устойчивому развитию «Эн+» Антон Бутманов.

С начала 2022 года мы могли наблюдать скепсис в отношении ESG-повестки, но по мере адаптации бизнеса к новым условиям, оптимизм вернулся. Экология, социальные проекты и управленческие инициативы — в этих направлениях программы развития сохраняют и даже увеличивают свою актуальность.

Российский бизнес не готов отказаться от ESG. Так, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) провел опрос среди компаний различных отраслей экономики. 99% респондентов указали, что хотят сохранить проекты устойчивого развития и считают ESG-повестку актуальной. Однако уточнялось, что планы нуждаются в корректировках. Теперь фокус направлен на те проекты, в которых соблюдение принципов ESG помогает получить конкретный и осязаемый результат для компании или потребителей.

Стратегия углеродной нейтральности

В компании Эн+ принята стратегия по достижению собственной углеродной нейтральности. Она подразумевает внедрение технологий более экологичного производства в металлургическом и энергетическом сегментах, повышение энергоэффективности предприятий. На гидроэлектростанциях компании идут работы по программе «Новая энергия», благодаря которой снижен объем выбросов CO2 в атмосферу более чем на 2 млн т в год.

Перевод угольных ТЭЦ на газ

Но государство и бизнес видят проблему выбросов парниковых газов от угольной генерации. Наиболее приоритетное решение проблемы выбросов от угольных ТЭЦ — их перевод на газ. В Сибири газовая генерация занимает не более 7%, в Иркутской области — всего 1%, и это самый низкий показатель по стране, однако конкретных сроков газификации сибирских городов пока нет. Государству необходимо как можно скорее принять стратегию по газификации крупных городов и промышленных центров. В противном случае амбициозные задачи федеральной программы «Чистый воздух» могут быть недостижимы.

Золошлаковые отходы для строительства дорог

Золошлаковые отходы образуются после сжигания угля на теплоэлектростанциях и в котельных. Широкое они могут получить в дорожном строительстве при создании полотна, укрепленных оснований и возведении насыпей. В асфальто- и цементобетонах золошлаки используются в качестве заполнителя и минерального порошка, они также применяются для гидротехнических насыпных сооружений. Сегодня Китай использует 67% золошлаковых отходов, Индия — 55%, а Россия — пока не более 10%, хотя она и имеет цель поднять этот показатель до 50% к 2035 году. Эн+ проводит научно-исследовательские и экспериментальные работы по переработке золошлаков, которые после прохождения ряда экспертиз будут внедрены на объектах компании.

Рециклинг алюминия

Алюминий хорошо подходит для переработки, современные технологии и оборудование позволяют получать вторичный металл с минимальным количеством примесей. Переработка одной тонны алюминия экономит до 8 т бокситов, до 14 000 кВт·ч электроэнергии, которые необходимы для получения такого же объема первичного металла из руды, на 7,6 куб. м уменьшается объем мусорных свалок. А производители вторичного металла получают возможность расширить рынки сбыта: за счет работы с сегментами, которые ориентированы на преимущественное использование рециклингового алюминия (литье в автопроме и машиностроении, производство радиаторов и пр.); а также за счет поставок компаниям, которые перешли на потребление исключительно сырья с низким углеродным следом.

К проекту по рециклингу алюминия запустила компания «Русал». Это позволило компании сократить углеродный след новой продукции почти на 20%.

В новых экономических и геополитических реалиях бизнесу пришлось искать новые пути к устойчивому развитию. Тема сохранения экологии и зеленого перехода претерпела ряд концептуальных изменений. Сегодня участники процесса делают упор на конкретных, «приближенных к обществу» мерах и проектах, которые дают наиболее видимый эффект и результаты которых не заставят себя ждать.