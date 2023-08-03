Ремонт носовой части ледокола «Ангара» в Иркутске завершат до конца октября

На это из областного бюджета выделено 8,4 млн рублей, на подсветку – 2,5 млн рублей. Сейчас работы ведут в трех помещениях: в носовой части судна на уровне прогулочной, средней, нижней палубы. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

На прогулочной палубе специалисты проведут перепланировку. Это позволит увеличить помещение кассы и тамбур. Для удобного прохода посетителей будет смещено дверное полотно, увеличат габариты окна кассы.

По проекту предусмотрена замена каркасных перегородок средней и нижней палуб. Стены, потолки, ограждения трапов покроют ламинированными панелями и вагонкой, обработанной огне- и биозащитными препаратами.

Низкие потолки помещений на прогулочной и нижней палубах приподнимут. Полы на ледоколе покрывают судовым линолеумом. Отделочные покрытия укладывают на новый деревянный каркас. Между его досками добавляют утеплитель и пароизоляцию.

Все металлические элементы: трапы, пиллерсы, лестница нижней палубы чистят, грунтуют и окрашивают. Восстанавливают люки на нижней палубе, для доступа в другие помещения корабля. Прямоугольные глухие окна на средней палубе заменят на круглые, которые имитируют иллюминаторы. На прогулочной палубе поставят новые квадратные.

Кроме того, будут выполнены работы по архитектурно-художественной подсветке фасада ледокола.