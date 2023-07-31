ВТБ профинансировал строительство нового ЖК в Ростове на 1,5 млрд рублей

ВТБ открыл кредитную линию на сумму свыше 1,5 млрд рублей специализированному застройщику «Феникс» (Ростов-на-Дону). Финансирование предоставлено на четыре года и будет направлено на строительство двух многоквартирных жилых домов в Западном жилом массиве города.

Дома в ЖК Times рассчитаны на 265 квартир общей площадью около 15,5 тыс. кв. м. Проектом предусмотрено строительство встроенного детского сада, подземной парковки, а также благоустройство прилегающей территории. Объекты планируется ввести в эксплуатацию в начале 2024 года.

«Мы видим устойчивый спрос на кредитование жилищного строительства, в том числе в Ростовской области. До конца 2023 года благодаря финансовой поддержке ВТБ в регионе будет введено в эксплуатацию более 240 тыс. кв. м жилья. Высокие объемы строительства позволят в ближайшие годы обеспечивать стабильное предложение на региональном рынке недвижимости и сохранять занятость в отрасли», − прокомментировал Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

«Мы ценим наше сотрудничество с ВТБ. Экспертное сопровождение на всех реализованных этапах проекта позволяет нам быть уверенными в ликвидности и востребованности будущего объекта», – отметил Леонид Вальдман, учредитель ООО СЗ «Феникс».

ООО «Специализированный застройщик «Феникс» основано в 2005 году. За время своего существования компания возвела и сдала в эксплуатацию 152 тыс. кв. м жилой недвижимости.